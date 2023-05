Auto mit Leiche im Inn: Fall Sigi bleibt Mysterium

Was man bisher wusste

Fragen, auf die Ermittler der Tiroler Polizei nun Antworten suchen. Das Leben des Tirolers verlief bis zu seinem Verschwinden am 23. Oktober 2021 völlig unauffällig. An jenem Tag verschwand der 79-Jährige plötzlich, nachdem er gegen 17 Uhr eine Veranstaltung im Gasthof Grattenbrücke in Kirchbichl verlassen hatte. Seitdem fehlte von Sigi O. und seinem auffälligen, hellblauen Audi jede Spur. Zuvor hatten sich noch ein Baumarkt in Wörgl und das Volkshaus als weitere Stationen an diesem Tag rekonstruieren lassen.