Bangen um Sigi: „Ein ganz außergewöhnlicher Fall“

Können Sie kurz erläutern, was die Ermittler bisher versucht haben, um diesen Fall zu lösen?

Da haben wir die ganze Palette ausgeschöpft. Da gibt es die Handyortung und die Feststellung, dass das Mobiltelefon in der Nähe des Gasthauses vom Netz ging. Wir wissen aber nicht, ob er es da noch selbst trug oder jemand anderer. Weiters wurden alle zulässigen Mittel ausgeschöpft, um den auffälligen Audi via Verkehrskameras nachverfolgen zu können. Zudem flogen wir mit einem Hubschrauber bei Niedrigwasser den Inn ab. All dies führte ins Nichts.