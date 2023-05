Bäcker-Pleite: Gläubiger bekommen 280.000 Euro

Tag X für älteste Bäckerei Österreichs am Mittwoch

Für Markus Weinhäupl steht der Tag der Entscheidung am kommenden Mittwoch an, wenn die Gläubiger in Ried im Innkreis über den Sanierungsplan abstimmen. Im Oktober des Vorjahres schlitterte Weinhäupl mit der von ihm geführten ältesten Bäckerei Österreichs in Altheim in die Insolvenz. Schuldenhöhe: rund 600.000 Euro.