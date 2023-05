Bären-Alarm am Gartenzaun in der Wildschönau

Während das Land Tirol die Gefahr durch große Beutegreifer herabspielt, ereignete sich in der Wildschönau abermals ein Zwischenfall. In der Nacht auf Montag hat wohl ein Bär oder Wolf am Gartenzaun eines Bergbauernhofs eine trächtige Rehgeiß samt den beiden ungeborenen Kitzen getötet. Erst vor ungefähr drei Wochen hatte es bei einem Wohnhaus in der weiteren Nachbarschaft eine Attacke eines Bären auf ein Schaf gegeben – die „Krone“ berichtete.