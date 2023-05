Rapid: Diesen Rucksack nimmt Zoran Barisic mit

Das passt zu dieser Chaos-Saison mit Vaduz-Blamage, Präsidiums-Rücktritt und Trainerwechsel. Die Aufbruchsstimmung, für die Neo-Boss Alexander Wrabetz und „Fußball-Gott“ Steffen Hofmann als Geschäftsführer sorgen sollten, ist vorbei. Und Trainer Zoki Barisic steckt in der Zwickmühle. Die Qualität seiner Spieler würde der „Menschenfänger“ ohnehin nie kritisieren. Jetzt schon gar nicht, weil er die Verpflichtungen als Sportdirektor auch mitzuverantworten hatte. Doch auch dem 52-Jährigen gelingt es nicht, die (zumindest in der Vergangenheit vorhandenen) Stärken von Druijf, Kerschbaum, Greil, Bajic und Co. herauszukitzeln.