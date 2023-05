„Horrorszenario für Rapid, das geht nicht“

„Für Rapid wär‘s natürlich ein Horrorszenario“, sagt Peter Moizi in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“: „Das geht nicht.“ Was er in der Sendung bei Michael Fally damit meint: Rapids womöglich drohende Saison ohne Europacup. Womit klar ist: Fußball ist das dominierende Thema in dieser Folge. Gleich zu Beginn lässt Moizi Austrias „Lotto-Sechser“ Haris Tabakovic nach dessen Derby-Triplepack hochleben.