Rapids Hedl nach Derby-Pleite: „Schrecklich!“

„Es hat wieder nicht gereicht“, so Hedl im Gespräch mit Sky nach einer wirklich guten Partie des Rapid-Keepers. „Wir waren am Schluss am Drücker, haben Chancen herausgespielt, die zum 2:2 führen hätten können. Aber am Schluss haben wir das 3:1 bekommen und verloren. Es haben wieder Kleinigkeiten entschieden.“