Zwei Strafen, aber Bachler gelingt weiteres Podest

Der Steirer Klaus Bachler hat in der amerikanischen Sportwagen-Meisterschaft IMSA am Sonntag einen weiteren Podestplatz eingefahren. Der Steirer und sein französischer Kollege Patrick Pilet vom Team Pfaff Motorsports erreichten mit ihrem Porsche 911 GT3 in der GTD Pro-Klasse den dritten Platz in Laguna Seca.