Bauer nach Stier-Attacke: „Haben uns nur gewehrt“

„Unerklärlich“ ist dem 63-jährigen Tiroler (er möchte anonym bleiben) nach wie vor, was sich da vor zwei Wochen auf einer Weide seines Nachbarn zugetragen habe. Der Schock über das Erlebte sitzt nach wie vor tief: „Mir ist es ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Wir könnten beide nicht mehr sein“, sagt er. Was den mit der Herde mitlaufenden Stier plötzlich so aggressiv werden hat lassen, sei ihm ein Rätsel: „Das Tier ist rund drei Jahre alt und hat die letzten Sommer mit den Kühen geweidet. Bisher ist der Stier nie irgendwie auffällig geworden und auch an diesem Tag war er friedlich auf der Weide.“