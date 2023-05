Die Fans sangen „So ne Scheiße, Champions League“

Union Berlin geigt in der deutschen Bundesliga weiter sensationell auf. Der 4:2-Heimsieg gegen Freiburg war der 17. „Dreier“ in der laufenden Saison - ebenso Vereinsrekord wie die 59 Punkte. Seit 15 Monaten sind die „Eisernen“ in der Bundesliga daheim an der „Alten Försterei“ unbesiegt.