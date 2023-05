Michaels (19) zweiter Muttertag ohne seine Mama

In schwere Depression geschlittert

Neben massiven finanziellen Sorgen – die Söhne konnten sich die Familienwohnung in Braunau nicht mehr leisten – hatte der Tod der Alleinerzieherin auch gravierende Auswirkungen auf Michaels Seelenzustand: „Ich bin in eine schwere Depression geschlittert.“ Der Lehrling hielt es in seiner Heimatstadt nicht mehr aus, weil ihn dort ständig alles an Brigitte erinnerte.