Kommt eine neue Abgabe für das Horten von Bauland?

Freizeitwohnungspauschale weiterentwickeln

Ein zweites Reizthema: In Oberösterreich wird seit 1. Jänner 2019 auf Freizeitwohnungen eine touristische Abgabe eingehoben. Der Rechnungshof hält Leerstände zu spekulativen Zwecken für bedenklich und schlägt vor, das Freizeitwohnungspauschale zu einer Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe weiterzuentwickeln. Die Grünen wollen dies schon lange, wie deren Raumordnungsssprecher Rudi Hemetsberger erläutert: „In rund 132.000 Wohneinheiten in Oberösterreich ist keine Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet. Was in diesen Wohnungen passiert weiß niemand, es gibt dazu kaum Daten. Daher muss die Freizeitwohnungspauschale in Richtung einer Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstände-Abgabe weiterentwickelt werden. Unser Antrag liegt bereits seit einem Jahr im Ausschuss und wir erwarten uns, nicht zuletzt aufgrund des aktuellen Berichts, eine zeitnahe Erledigung.“