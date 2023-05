„Außergewöhnlich“: Lobeshymnen für David Alaba

„David Alaba war ein Lichtblick, er war ein hervorragender Rückhalt“, schreibt die spanische „Marca“. Und „REAL TOTAL“ meint: „Die Leistung des Linksfußes war außergewöhnlich. So verteidigte er Haaland und Co. über weite Strecken sehr umsichtig und ließ diese in Zusammenarbeit mit seinen Teamkollegen kaum zur Entfaltung kommen. Als Haaland dann beispielsweise in Minute 55 doch einmal freigespielt wurde, war der Ex-Bayer mit einer Weltklasse-Grätsche zur Stelle.“