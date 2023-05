Lukas Müller stand aus dem Rollstuhl auf und lief

Alle Zuschauer beim Start am Burgtheater hatten eine Gänsehaut, feuerten Lukas Müller an. Der 31-Jährige marschierte auf den Krücken los, gab Servus TV auf der Strecke gleich ein erstes kleines Interview. „Luki“ lief dann 2,3 Kilometer weit, erzählte danach: „Am Donnerstag hatte ich noch 38 Grad Fieber. Und dann das! Ich habe noch nie so viel grinsen müssen wie jetzt.“ Mit eisernem Willen und harter Arbeit hat sich Luki, bei dem die in den ersten 24 Stunden so wichtige Erstversorgung sehr gut gelaufen ist, wieder zurückgekämpft.