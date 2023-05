Dortmund gegen Wolfsburg ab 17.30 Uhr LIVE

Die Wut nach Dortmunds 1:1 in Bochum - als sich die Gäste um einen Elfmeter geprellt sahen - sollen die Wolfsburger mit Patrick Wimmer zu spüren bekommen. Trainer Edin Terzic schlug kämpferische Töne an und räumte seinem Team im Fernduell weiter gute Chancen ein. „Wir haben noch vier Spiele Zeit, dafür zu sorgen, dass wir uns am Ende nicht über diesen Abend in Bochum ärgern müssen“, sagte Terzic. „Bei allen Rückschlägen haben wir es immer noch in greifbarer Nähe, unser Ziel zu erreichen.“