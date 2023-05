Surfer wehren sich gegen Kritik am Neusiedler See

Erstaunt zeigt sich Oliver Palmers vom Reiseunternehmen LakeUnited in Podersdorf über Reaktionen aus Westösterreich in der „Causa Neusiedler See“. Auslöser war das Telefonat mit einem Salzburger, der oft über ein verlängertes Wochenende zum Kitesurfen kommt, sobald guter Wind angesagt ist: „Der treue Gast war der Annahme, dass der Neusiedler See gar nicht mehr existiert.“