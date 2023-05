LIVE: Wer setzt Bestzeit im 1. Training von Miami?

Neuer Asphalt

„Es wird definitiv nicht einfach“, warnte Verstappen. Allerdings meinte der 25-Jährige damit vor allem auch die Herausforderungen, die der schnelle Kurs mit bis zu 340 km/h in der Spitze stellt sowie das Wetter in Florida mit Temperaturen bis an oder über die 30 Grad. Nach Kritik der Fahrer am Belag vor einem Jahr wurde dieser erneuert. All das dürfte aber nichts an der Favoritenstellung von Red Bull ändern. Erst danach beim Europa-Auftakt am 21. Mai in Imola ist mit größeren Updates bei den Herausforderern und Verfolgern - allen voran dem weiter schwächelnden ehemaligen Branchenführer Mercedes - zu rechnen.