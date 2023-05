Teuerung: Immer mehr Zahlungsprobleme bei Wohnen

Racuh verweist auf laufende Hilfsmaßnahmen

Die Bundesregierung habe mit einer Vielzahl an Hilfsmaßnahmen versucht, die Teuerungen auszugleichen, so Rauch. Was das Thema Wohnen anbelangt, verwies er auf den Wohnschirm. Dieser sei um Zuschüsse für die Energiekosten erweitert und zuletzt nochmals um 25 Millionen auf insgesamt 164 Millionen Euro aufgestockt worden.