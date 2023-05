Was wir bislang über den Macheten-Mord wissen

Zwei Festnahmen nach Wohnungsdurchsuchung

Die Wohnung, in der sich das junge Opfer zuletzt aufhielt, konnte von der Polizei schließlich am Dienstag ausfindig gemacht werden. In den Räumlichkeiten wurden 450 Gramm Marihuana und knapp 1,2 Kilogramm Cannabisharz in Platten vorgefunden und sichergestellt. Auch zwei Personen befanden sich in der Wohnung. Bei den beiden handelt es sich um einen 29-jährigen Algerier und einen 34-jährigen Libyer. Die Männer wurden festgenommen. Die Männer werden zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht als Täter, sondern als Zeugen in dem Mordfall betrachtet.