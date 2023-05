Marathon: Legende läuft mit Pistole in der Hand!

Als Olympia-Sieger, Weltmeister und Weltrekordhalter ist Haile Gebreselassie eine lebende Legende des Laufsport. Am vergangenen Wochenende sorgte er beim Laufspektakel „Adizero: Roads to Records“ für spektakuläre Bilder. Denn er lief mit einer Pistole in der Hand - zumindest ein Stück.