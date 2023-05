Karner und Polaschek zurück in der Schule

Frisch zum Start der heurigen Matura sorgten am Dienstag Innenminister Karner und Bildungsminister Polaschek in einer Sportmittelschule in Favoriten für viel Staunen, Mitmachen und Lernen. Im Rahmen der Initiative „Under 18“ nahmen die beiden Minister an einem Workshop für Gewaltprävention teil: „Ich bin das erste Mal dabei und finde es ganz toll. Sensibilisierung ist hier die wesentliche Aufgabe“, so Karner. Insbesondere Themen wie Jugendschutz oder Mobbing erlernen die Kinder mit ausgebildeten Polizeibeamten, auch Bildungsminister Polaschek zeigte sich von der Initiative begeistert: „Gewaltprävention ist ein wichtiges Thema. Das müssen wir den Kindern einfach mitgeben.“