ManUnited-Profi Rashford rettet Star-Fußballerin

Federer abgelöst

Lehmann gehört übrigens zu den prominentesten Spielerinnen in der Fußball-Welt. So ist sie etwa in Sachen Instagram-Follower die Nummer eins der Sportstars in der Schweiz. Die 24-Jährige löste sogar vor Kurzem Tennis-Legende Roger Federer ab und steht mit aktuell 13 Millionen Fans an der Spitze.