Nur 14 Schüler maturieren in Griechisch

Für den Großteil der insgesamt etwa 42.000 Schülerinnen und Schüler geht es am Mittwoch mit den Prüfungen in Mathematik los. Am Donnerstag ist wegen des Landesfeiertags in Oberösterreich (St. Florian) Pause. Am Freitag folgen die Deutschprüfungen, in denen alle Schülerinnen und Schüler antreten müssen.