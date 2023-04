Deutlich bessere Noten durch „Corona-Matura“

An den AHS war die Entwicklung bei den Bestehensquoten etwas weniger ausgeprägt: Vor der Pandemie kamen bei den Hauptterminen zwischen 84 und 86 Prozent durch, in den Pandemiejahren dann zwischen 90 und 92 Prozent. An den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) stiegen die entsprechenden Zahlen von 85 bis 86 Prozent auf knapp 97 Prozent 2020, 95 Prozent 2021 und 91 Prozent 2022. Dafür ging an den AHS die Zahl der Vorzüge etwas stärker in die Höhe als an den BHS.