Salcher: „Sinn der Matura ist zu hinterfragen“

Vor sieben Jahren wurde die flächendeckende Zentralmatura eingeführt. Diese ist aber de facto schon aufgehoben. Wenn man die Jahresnote mit einrechne in die Maturanote, dürfe man nicht von einer Zentralmatura reden, so Bildungsexperte Salcher im Gespräch mit Jana Pasching. „Man muss in Österreich eine Grunddebatten über die Sinnhaftigkeit der Matura stellen“. Die historischen Funktionen der Matura waren, dass man einerseits einen qualifizierten Job bekommt und dass man mehr oder weniger jedes Studium beginnen könne. „Beide Voraussetzungen sind heute nicht mehr gegeben“, so Salcher.