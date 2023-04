Fitness-Visionär Wurpes: Sport als Lebensprinzip

Der rote Faden in der unternehmerischen Erfolgsgeschichte: Wurpes ist als CEO seiner internationalen Firmengruppe selbst ein Fitness-Aficiado. Quasi Profi als Freizeitsportler, also das, was viele gerne wären, nur zeitlich nicht gebacken kriegen. Wurpes schon und im Buch verrät er wie, Der Mann verfügt für einen Vielbeschäftigten und vierfachen Familienmenschen über nachgerade beneidenswerte Fitness. 20.000 Kilometer, also immerhin eine halbe Erdumrundung, spult er jährlich auf dem Rennrad ab und sammelt dabei mehr Höhenmeter als jeder Extrembergsteiger. Drei bis viermal in der Woche wuchtet der einstige Kraftsport-Staatsmeister nach wie vor im Fitnessstudio - im eigenen, versteht sich - tonnenweise Stahl in die Luft. Mit 100 Kilo Bankdrücken und 20 Klimmzügen beweist sich der 53jährige regelmäßig, dass er biologisch weit jünger ist als auf der Geburtsurkunde.