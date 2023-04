„Es wird eine Fahrt mit der Hochschaubahn“

Mercedes 2.0 in Imola

Den Generalangriff auf die derzeit überlegenen „Bullen“ will Wolff in drei Wochen - also nach der Rückkehr aus Miami - starten. „In Imola werden wir den Mercedes 2.0 sehen, dann erhoffen wir uns einen größeren Schritt Richtung Spitze. Obgleich wir da auch aufpassen müssen, weil du die in der virtuellen Welt, respektive im Windkanal gefundene halbe Sekunde erst auf der Strecke umsetzen musst“, meint Wolff, der nach ein paar Ski-Tagen in Österreich („Da vergisst du das Im-Kreis-Fahren“) und einem Besuch beim Tennis-Masters in Monte Carlo dem Saison-Re-Start förmlich entgegenfiebert.