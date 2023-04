So greift Datenkrake Palantir in Ukraine-Krieg ein

Was klingt wie absolute Zukunftsmusik, könnte bereits Realität sein - Künstliche Intelligenz (KI) im Krieg. Der umstrittene US-Softwareriese Palantir soll bereits in der Ukraine bei der Abwehr der russischen Angriffe im Einsatz sein. In der Entscheidung, ob die Ukraine letztendlich die Oberhand behält oder doch in eine militärische Niederlage schlittert, könnte die Software dabei das Zünglein an der Waage sein.