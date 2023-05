Leiden dicke Menschen häufiger an Asthma?

Geplant sind österreichweit zehn Aktionstage in zehn Einkaufszentren: Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Lungenfitness durch eine kleine Lungenfunktionsmessung prüfen zu lassen. Startschuss der Aktion ist der 13. Mai 2023 im Westfield Donau Zentrum (Wien), gefolgt von weiteren Aktionstagen an neun Samstagen - einer davon wieder in Wien und acht in allen anderen Bundesländern. Zusätzlich wird es einen Folder und weitere Informationen auf der Website der Österreichischen Lungenunion (lungenunion.at) geben.