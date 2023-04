So plant KAC-Stürmer Bischofberger seine Zukunft

Fünf Spiele hat Johannes Bischofberger in der abgelaufenen Saison für den KAC gemacht. Aber nach dem ersten Heimspiel in der neuen Heidi-Horten-Arena hatte der Stürmer wieder Probleme mit seiner überstanden geglaubten Gehirnerschütterung, musste die ganze Saison passen. Und begann sich abzuschotten - auch, weil es ihm mental nicht gut ging. „Es ist hart. Wenn man seinen Job so lange nicht ausüben kann, das geht auf die Psyche. Eine harte Zeit“, so der 28-Jährige, der aber mit seiner Familie sowie Freundin Giorgia einen tollen Rückhalt hatte.