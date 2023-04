Wien startet Pilotprojekt für mehr Kinderärzte

Eltern wissen ein Lied davon zu singen: Auf einen Termin beim Kinderarzt mit Kassenvertrag muss man wochenlang warten oder auf einen Privatarzt ausweichen. Das können sich viele Familien aber nicht leisten. Wird der Nachwuchs am Wochenende krank, bleibt nur die meist überlaufene Ambulanz als Anlaufstelle. Das soll sich ändern. In Wien werden jetzt kindermedizinische Versorgungseinrichtungen aufgebaut. Darauf haben sich Ärztekammer und die Gesundheitskasse (ÖGK) geeinigt. Indes wurde eine Patientin mit akuten Schmerzen in einem Primärversorgungszentrum auf zwei Wochen vertröstet. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.