Das Duell um das neue Essen auf Rädern

Der Kampf um die Marktführerschaft in der Essenszustellungs-Branche wird härter: Der früher als Mjam bekannte Lieferdienst will jetzt mit einer Neupositionierung als „foodora“ österreichweit wachsen. Ziel ist es, dem derzeit etwa gleich großen Konkurrenten Lieferando Marktanteile abzuluchsen. „Mitte April haben wir uns in foodora umbenannt - auch die App heißt jetzt so. Unsere Fahrradzusteller sind statt in Grün nun in Pink unterwegs“, so Geschäftsführer Herbert Haas.