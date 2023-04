Austria: Der erste „Sieg“ gelang am grünen Tisch

In der Meistergruppe ist man bekanntlich sportlich auch nach Spiel vier noch ohne „Dreier“, der gelang nun aber bei der Lizenz: Die Liga dürfte die neuen hinterlegten Unterlagen (sprich Bankgarantien für rund sechs Millionen Euro) kontrolliert und akzeptiert haben, am Dienstag oder Mittwoch soll die Entscheidung öffentlich werden. Ob so wie letzte Saison mit oder diesmal ohne Punkteabzug, ist noch offen.