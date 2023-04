Mit Weitblick zur sauberen Energie für Wien

Das ehrgeizige Ziel der Stadt Wien ist die Klimaneutralität bis 2040. Laut den Wiener Grünen ist das durchaus machbar, wenn unter anderem beim Thema sauberer Energiegewinnung ein Zahn zugelegt wird. Um zu zeigen, dass die Energiewende in Österreich schon angekommen ist, lud die Grüne Führungsspitze, Judith Pühringer und Peter Kraus, in den Energiepark in Bruck an der Leitha. 1995 riefen Mitglieder der Gemeinde diesen ins Leben.