Warum Österreichs Tierärzte suizidgefährdet sind

Sie retten Tierleben und sind dennoch unglücklich: Drei von zehn Tierärzten in Norwegen geben an, dass sie ihr Leben als nicht lebenswert empfinden. Jeder zwanzigste hat ernsthafte Selbstmordgedanken und einer von fünfhundert hat bereits versucht, sich das Leben zu nehmen. Dies sind die erschütternden Ergebnisse einer Umfrage, an der fast drei Viertel der 3700 norwegischen Tierärzte vor zwei Jahren teilgenommen haben.