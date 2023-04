Napoli verpasst Victor Osimhen Mega-Preisschild

In Torlaune

Bis 2025 steht der Nigerianer offiziell noch bei den „Azzurri“ unter Vertrag, derzeit befindet er sich auf bestem Wege, mit dem Topklub italienischer Meister zu werden. In 24 Spielen konnte der 24-Jährige in der laufenden Saison 21 Treffer erzielen, hinzu kommen fünf Assists. Klar, dass da das Interesse groß ist - und dementsprechend auch der Preis ...