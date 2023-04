Stürmer-Star Osimhen lässt mit Aussage aufhorchen

„Never change a winning team!“

Bleibt Osimhen doch beim SSC Napoli? Für die Italiener erzielte Osimhen in der laufenden Saison in 29 Spielen 25 Tore und hatte maßgeblichen Anteil am Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Ganz nach dem Motto „Never change a winning team!“ könnte ein Wechsel mit diesen Aussagen vom Tisch sein. Sein Vertrag noch bis Ende Juni 2025, Napoli will laut Medienbrichten eine Ablösesumme von 130 Millionen Euro.