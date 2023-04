Polizei fischte eine Tonne Koks aus dem Ärmelkanal

Die britische Grenzpolizei hat mehr als eine Tonne Kokain aus dem Ärmelkanal gefischt. Wie das Innenministerium am Donnerstag in London via Twitter mitteilte, beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Drogen am Mittwoch, nachdem die Polizei einen Hinweis auf im Wasser treibende Pakete erhalten hatte.