Wie Forscher Wanderungen der Donaufische verfolgen

Die Donau wurde durch Flussregulierungen, den Ausbau der Wasserkraft und andere Eingriffe massiv verändert. Wissenschaftler an dem im Vorjahr am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Boku eröffneten Christian Doppler(CD)-Labor für Dynamik von Meta-Ökosystemen in regulierten Flusslandschaften (MERI) erforschen die Auswirkung dieser menschlichen Aktivitäten auf Artenvielfalt und Ökosystemleistung des Flusses. Darauf aufbauend wollen sie nachhaltige ökologische Maßnahmen entwickeln und so zur Stabilität des Ökosystems Donau beitragen.