Gigant der Donau droht für immer zu verschwinden

Huchen droht auszusterben, bevor er zur Gänze erforscht wurde

Als letztes Glied in der Nahrungspyramide würden Huchen einen guten Indikator für den Zustand des Gewässers darstellen. „Wenn es in einem Fluss wenige Fische gibt, leben dort auch wenige Huchen, was darauf hindeutet, dass das Ökosystem gestört ist“, hieß es in der Aussendung. In der Paarungszeit wandern Huchen - genau wie Lachse - flussaufwärts, um geeignete Laichplätze zu finden. Ob sie zurück zu ihrem Geburtsort schwimmen, sei derzeit noch nicht im Detail erforscht. Deshalb könnte es sein, dass der Huchen ausstirbt, bevor seine Ökologie zur Gänze erforscht werden konnte, so Studienautor Schmutz vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Boku: „Für mich ist es frappierend, dass beispielsweise der Amazonas-Regenwald in den Medien regelmäßig mit dem Aufruf erscheint, die Biodiversität dort zu schützen, dabei sterben vor unserer Haustür Arten aus.“