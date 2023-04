Kärntner Gewichtheber: „Mit Doping verlierst du!“

Zwei Kärntner Gewichtheber

Und heute? Stemmen mit Dominik Trojan und Dominik Certov endlich wieder zwei Kärntner die Eisenhanteln. Wobei Certov morgen seinen Premieren-Auftritt hat. Bei der EM in Jerewan (Armenien) tritt er in der nicht-olympischen Klasse bis 81 Kilo an. „Ich will in die Top 12. Dafür brauche ich im Reißen und Stoßen mit gesamt 310 kg wohl eine Bestleistung“, so der 28-jährige Sportwissenschaftler aus Zell Pfarre, der’s bisher auf 308 kg geschafft hat.