Ein halbes Jahrhundert Karate

Warum Selbstverteidigung?

Heutzutage wird es immer wichtiger, dass man weiß, wie man sich in einem Ernstfall wehren könnte oder was man machen kann, damit man gar nicht erst in eine gefährliche Situation kommt. In seinem Karateverein bietet Vizeleutnant Eder seit Neuestem neben Karatekursen für verschiedene Altersklassen auch Selbstverteidigungskurse, unter dem Motto “Don’t touch me!", für Frauen ab 18 Jahren an. Mit dabei ist auch Barbara Machalek, 2. Dan, seine ehemalige Karateschülerin und nun langjährige Kollegin - sowohl im Verein als auch im Verteidigungsministerium. Durch ihr Jus-Studium bringt sie neben ihrer Erfahrung im Kampfsport auch noch viel Wissen zur rechtlichen Lage mit. Da vor allem vorbeugende Maßnahmen wichtig sind, geht es in dem Kurs nicht nur um Selbstverteidigung an sich, sondern es wird besonderes Augenmerk auf Sensibilisierung und Tipps zur Bewusstseinsbildung und Technik gelegt, welche helfen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, welche auch Wissen aus anderen Bereichen mitbringen, bringt Vizeleutnant Eder in sechs Einheiten zu je eineinhalb Stunden Interessierten vor allem in nachgespielten Alltagssituationen alles näher, was man zum Thema Selbstverteidigung können und wissen muss.