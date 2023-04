Ex-EU-Abgeordnete dürfen keine Lobbyisten werden

Neu ist dann, dass sich frühere Europaabgeordnete in einem Register registrieren lassen müssen, wenn sie nach mindestens sechs Monaten als Lobbyistinnen oder Lobbyisten arbeiten wollen. In der Folge seien sie „nicht berechtigt zu Zugangsrechten und -möglichkeiten, die sie als frühere Abgeordnete hatten“. Weitere Maßnahmen würden in den kommenden Wochen noch geprüft, hieß es. Die Reform geht auf einen Plan von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zurück, dem die Fraktionsvorsitzenden zugestimmt haben.