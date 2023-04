Was läuft mit Bullen-Coach Jaissle und Frankfurt?

Wie „Sky“ am Montagabend berichtete, ist der 35-Jährige der erste Kandidat auf der Nachfolger-Liste für Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt, falls dieser seinen Vertrag beim Europa-League-Sieger nicht verlängern sollte. Glasner hat ein Verlängerungsangebot bis Sommer 2024 am Tisch liegen, zögert aber noch mit einer Unterschrift. Er soll eher mit der Premier League liebäugeln, so heißt es.