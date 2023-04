Rune folgt Rublew ins Monte-Carlo-Finale

Der als Nummer fünf gesetzte Andrej Rublew und Holger Rune bestreiten das Finale des Masters-1000-Tennis-Turniers in Monte Carlo. Der Russe Rublew besiegte den US-Amerikaner Taylor Fritz am Samstag nach einer langen Regen-Unterbrechung mit 5:7,6:1,6:3. Rune, der in der zweiten Runde Dominic Thiem bezwungen hatte, folgte ihm später mit einem 1:6,7:5,7:5 gegen den Italiener Jannik Sinner ins Endspiel. Auch beim Match des Dänen sorgte der Regen für eine längere Pause.