Das verdienen unsere neuen politischen Vertreter

Über Geld spricht man nicht, man hat es. Dieses Sprichwort scheinen unsere Volksvertreter besonders verinnerlicht zu haben. Werden Politiker auf ihren Verdienst angesprochen, reagieren die meisten von ihnen beinahe allergisch. Die meisten verweisen bei dieser Frage auf das Kärntner Bezügegesetz verweisen, das öffentlich einsehbar sei. Also haben wir uns angeschaut, was Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete in Kärnten für ihre Arbeit erhalten.