Checo Perez stichelt, Teamchef Horner widerspricht

Am Ende zählt Leistung

Es sei immer das Ziel des Rennstalls gewesen, beiden Piloten die bestmöglichen Chancen und das bestmögliche Equipment zu bieten. „So haben wir es immer gemacht, und am Ende des Tages zählt, was sie auf der Rennstrecke leisten.“ Perez liegt in der WM aktuell 15 Punkte hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen auf Rang zwei.