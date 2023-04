Kärntner Landesregierung mit 22 Stimmen gewählt

Wahl der Landtagspräsidenten

Reinhard Rohr, Andreas Schwerwitzl (beide SPÖ) und Christoph Staudacher (FPÖ) sind die Kandidaten für das Amt des Ersten, Zweiten und Dritten Landtagspräsidenten. Die neu angelobten Mitglieder des Kärntner Landtags geben ihre Stimmzettel in eine Wahlurne. Reinhard Rohr wurde mit 23 Ja-Stimmen als Erster Präsident, Christoph Staudacher mit 17 Ja-Stimmen als Zweiter Präsident und Andreas Scherwitzl als Dritter Präsident mit 25 Ja-Stimmen gewählt. Reinhard Rohr erwähnte in seiner Antrittsrede als alter/neuer Erster Landtagspräsident die Herausforderungen, die von Landtag und Landesregierung in der Legislaturperiode angegangen werden müssen.