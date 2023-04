Diese 36 Abgeordneten lenken künftig Kärnten

Wenn sich am Donnerstag der neugewählte Kärntner Landtag konstituiert und auch die sieben Regierungsmitglieder gewählt werden, dann sind 36 Mandatare künftig für das Geschick unseres Landes verantwortlich. Schauen wir uns einmal näher an, wen welche Partei in den Landtag entsendet.