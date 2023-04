Sinkende Todesraten bei Krebs in Europa

Carlo La Vecchia von der Abteilung für Klinische Wissenschaften der Universität Mailand, der gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ihre aktuelle Studie in der Fachzeitschrift „Annals of Oncology“ veröffentlicht hat, erklärt: „Wir haben berechnet, dass die Krebsmortalität in den EU-Mitgliedsländern im Vergleich von 2023 zum Jahr 2018 bei den Männern um rund 6,5 Prozent und bei den Frauen um rund 3,7 Prozent gefallen sind. Im Zeitraum zwischen 1989 und 2023 wurden, wenn man die Krebs-Mortalitätsraten von 1989 als Maßstab hernimmt, rund 5,9 Millionen Krebs-Todesfälle in der EU vermieden.“ Die Zahl der Todesfälle durch Lungenkrebs bei Frauen in der EU scheine sich nun zu stabilisieren, bleibe aber hoch bei Frauen im Alter über 60 Jahren.